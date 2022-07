Blokkien välillä hyvin tasainen tilanne – vaaleihin vain kaksi kuukautta

SVT:n ja Novuksen viimeisin kannatusmittaus ennakoi, että moderaattien Ulf Kristerssonin hallitusvaihtoehto saisi 179 paikkaa valtiopäivillä. Sosiaalidemokraattien Magdalena Anderssonin hallitusvaihtoehto saisi puolestaan 170 paikkaa.

Valtiopäivillä paikkoja on 349 eli enemmistö vaatii taakseen vähintään 175 edustajaa. Jos ympäristöpuolue ei putoakaan valtiopäiviltä, vastoin Novuksen mittausta, voisi Anderssonin hallitusvaihtoehto sittenkin saada enemmistön valtiopäivillä. Tilanne on siis tasainen.

Ketkä jakavat hallituspaikat?

Moni kysymys on auki. Vielä on epäselvää, muodostetaanko hallitus jommankumman mainitun blokin ympärille sekä mikä tai mitkä puolueet jakavat ministerinpaikat hallituksessa. Tai kuinka monta puoluetta valtiopäivillä lopulta on. Kaikki tämä selviää vasta vaalien jälkeen.

Ympäristöpuolueen lisäksi liberaalit on aiemmin ollut valtiopäiville vaadittavan neljän prosentin äänikynnyksen alla. Viimeisimmässä Novus-mittauksessa liberaalien kannatus nousi viiteen prosenttiin eli selvästi kynnyksen yli. Asetelmat siis elävät vielä varsin lähellä vaaleja.