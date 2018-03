Talvitie: ”Venäjän toiminta yleensä melko arvattavaa”

– Kun mennään vaaleihin, haetaan presidentille sitä legitimaatiota, että hän saa kansalta valtakirjan. Kun näiden vaalien tuloksia analysoidaan, voidaan katsoa että ilmeisesti myös lännessä ollaan kommentaattoreiden kesken aika yksimielisiä siitä, että Putin on saanut sen legitimaation, Heikki Talvitie sanoo.

”Oleellista on vaalien historia”

Talvitien mukaan ei ole hedelmällistä vertailla Venäjän vaaleja esimerkiksi Suomen tai Ruotsin vaaleihin.

– Oleellista on katsoa, mistä tämä vaalisysteemi ja vaalit ylipäänsä tulevat. Ja ne tulevat sieltä Jeltsinin kaudelta ja niillä on tietty historiallinen tausta jo tämän Venäjän federaation lyhyen historian aikana, hän muistuttaa.

Vilppisyytöksiltä ei vältytty

Venäjän vaalien äänestysprosentti nousi yli 65:een. Vilppisyytöksiltä ei tälläkään kertaa vältytty, mutta joka tapauksessa Vladimir Putinilla on edessään neljäs kuusivuotiskausi presidenttinä.

– Se on kuitenkin kausi, jolla hän ilmeisesti haluaa saada aikaiseksi jotakin. Minusta on turha ruveta arvailemaankaan sellaista, mikä me lännessä ikään kuin nähdään todennäköisenä, vaan voidaan sanoa että Venäjän toiminta on yleensä aika arvattavaa, Heikki Talvitie sanoo.