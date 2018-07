Tangon suosiossa ei hiipumisen merkkejä

Viime viikonloppuna päättyneet Seinäjoen Tangomarkkinat järjestettiin jo 34. kertaa. Sää suosi tänä vuonna tapahtumajärjestäjää, tangon viehätys on pysynyt vakaana varsinkin varttuneemman väen keskuudessa.

Vanhemmalle väelle suunnattu kesätapahtuma

Tangon ja Tangomarkkinoiden suosion taustalta löytyy monia syitä, iskelmämusiikin parissa pitkään työskennellyt tuottaja Kalevi Puonti arvioi.

– Ehkä liiankin paljon ajatellaan että tehdään tapahtumia ainoastaan nuorille. Tämähän on selkeästi vanhempien, jopa seniorikansalaisten aktiivi kesätapahtuma. Täällä kuullaan paljon vanhoja tangoja. Modernisointi on jäänyt vähemmälle ja uskon että tango elää vahvasti vielä monia kymmeniä vuosia.

Ei mikään kultakaivos

Vaikka tangomusiikki ja tanssiminen vetävät ihmisiä puoleensa, liiketoimintana tangomusiikin tekeminen ja tuottaminen ei kuitenkaan ole kultakaivos.

– Luulen että se on enemmän asialleen vihkiytyneiden intohimo ja harrastus, toteaa sanoittaja ja vuoden 2013 Tangokuningas Kyösti Mäki-Mattila.

Samoilla linjoilla on musiikkituottaja Kalevi Puonti.

– Se on vähän kaksipiippuinen juttu, ei se kenellekkään varmasti ole kultakaivos tehdä pelkkää tangolevyä. Mutta levy jolla on paljon tangoa, on vielä mahdollista tehdä, Puonti pohtii.

Myös tapahtuman yhteydessä järjestettävän vuosittaisen Tangolaulukilpailun suosio on pysynyt tasaisena. Tänäkin vuonna kilpailuun osallistui yli 300 laulajaa. Tangokuningattareksi kruunattiin Sodankylästä kotoisin oleva, sittemmin helsinkiläistynyt sairaanhoitaja Saana Sassali, 29. Tangokuninkaaksi selviytyi espoolainen varastotyöntekijä Jarno Kokko, 37.