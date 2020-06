Cullberg-palkinnon saava tanssija Minna Krook nauttii lapsiyleisön välittömyydestä

Cullberg-palkinto jaetaan joka toinen vuosi henkilölle tai ryhmälle, joka on parhaiten edistänyt tukholmalaista tanssitaidetta ja sen asemaa kansainvälisillä näyttämöillä. Nyt palkinto jaetaan toista kertaa ruotsinsuomalaiselle tanssitaiteilijalle, nimittäin Minna Krookille. Vuonna 2014 palkinnon sai Virpi Pahkinen.

Lapsiyleisö antaa nopeasti palautetta

Krook on jo yli 20 vuoden ajan vetänyt hänen nimeään kantavaa tanssiryhmää, joka on erikoistunut lapsille suunnattuihin tanssiesityksiin.

– Lapsiyleisö on kauhean nopea, elävä ja utelias! Krook nauraa.

– He näyttävät ihan sekunnissa mitä he tykkäävät siitä mitä sä teet. Se on tiivis yhteys yleisön kanssa. Siitä mä tykkään.

Katso videolta Krookin koko haastattelu.