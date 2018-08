”Tarvitsemme ensin suomea puhuvaa henkilökuntaa”

Lainion selvitys tehtiin juuri hallituksenne tilauksesta. Tuetteko tätä ehdotusta vai ette?

– Olemme vahvistaneet vähemmistökielten oikeuksia, sekä esikoulussa että vanhustenhoidossa. Se on lähtökohtamme, mutta tarvitsemme lisää resursseja. Emme ole ottaneet kantaa tarkkaan tuntisuunnitelmaan, vaan haluamme varmistaa että näillä aloilla on olemassa suomea puhuvia henkilöitä. Muodollisella oikeudella ei ole arvoa, jos ei ole suomea puhuvia ihmisiä.

Toinen suomenkielisiä koskeva suuri kysymys on vanhustenhoidon järjestäminen suomen kielellä. Suomenkielisten eläkeläisten määrä kasvaa tulevina vuosina merkittävästi ja tällä hetkellä kunnilla ei läheskään aina ole resursseja taata suomenkielisiä palveluja.

Kenellä on vastuu vanhustenhoidon järjestämisestä suomen kielellä?

– Täällä on monia ruotsinsuomalaisia, jotka ovat tehneet merkittävän työn Ruotsin yhteiskunnalle, olen itse tavannut heitä. Heille on taattava hyvä vanhuus, on pystyttävä tarjoamaan myös suomenkielistä vanhustenhoitoa ja siksi olemme perustaneet tämän oikeuden. Kuntien on huolehdittava että tämä oikeus toteutuu.