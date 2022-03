Uusi teos: Markku Huovila taiteilee Tukholman Tenstassa keskellä ajan virtaa

Markku Huovila on tehnyt kuvia ja pukenut sanoiksi Tenstan maailmaa ja perspektiiviä ja mukaan on livahtanut myös muukin maailma. Teos on ruotsinkielinen, mutta mukaan on päässyt hahmoja joka puolelta maailmaa.

Ketut ja varjot

Huovila lähestyy kuvattaviaan värikkäällä hellyydellä ja huumorilla ja Järvan metsien öinen mystiikka kettuineen ja varjoineen luo kirjaan vaarallisia varjojaan.

”Tenstassa ajan mukana” on hänen mukaansa monella tavalla juhlateos, jo kuninkaalliselta vivahtavan nimensäkin puolesta.

Koti Tenstassa

Kansankoti kuivine ja suurine huoneineen, johon hän saapui 1970-luvun lopulla, on kadonnut. Silti Huovila viihtyy vieläkin Tenstassaan. Myös tämä esikaupunkialue on hänen mukaansa raaistunut niin kuin sen ympäristökin mutta on hänen mukaansa mainettaan parempi.

– En ole ikinä kokenut epäystävällisyyttä enkä nähnyt tappeluita.