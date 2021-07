Tilanne Stålhamran koulun suomenkielisten luokkien osalta edelleen tulehtunut

Kuten olemme aiemmin kertoneet, Södertäljen Stålhamran suomiluokkien sulku-uhka on herättänyt paljon keskustelua. Suomiluokkien merkitys perheille on suuri, kertovat vanhemmat Jessica Öster ja Niklas Kitterfeldt uutisvideolla (yllä). Suomiluokka on Kitterfeldtin perheessä jopa ollut syy jättää muuttosuunnitelmat sikseen.

Asiantuntija haluaa aikalisän

Hallituksen selvittäjänä aiemmin toiminut ja kansallisten vähemmistöjen kysymyksiin perehtynyt Lennart Rohdin arvioi Södertäljen kaupungin käänteitä kouluasiassa liian nopeiksi:

– Olen saanut useita sähköpostiviestejä södertäljeläisiltä ruotsinsuomalaisilta, jotka ovat tuohtuneita tästä asiasta, hän kertoo videolla.

Hän toteaa, että vähemmistölain mukaan vähemmistöjen tulisi neuvonpidoissa voida vaikuttaa tällaisiin asioihin.

Rohdinin mukaan Södertäljen pitäisikin nyt ottaa noin vuoden aikalisä tilanteen selvittämiseen siten, että kansallista vähemmistöä ehdittäisiin kuulla.

Ei uutta kommenttia

Södertäljen kaupunki ei halunnut antaa uutta haastattelua asiasta, vaan kertoi toistaiseksi lausuneensa aiheesta tarpeeksi. Peruskoulun johtaja Jenny Stanserin aikaisempi haastattelu (katso video) julkaistaan nyt uudestaan hänen nimenomaisella suostumuksellaan.