Toistuvat tulvat voivat viedä talonomistajan konkurssiin

Vakuutusyhtiöiden kattojärjestö Svensk Försäkringin ilmastosopeuttamisen asiantuntija Staffan Moberg kehottaa talonomistajia tarkistamaan talon historian esimerkiksi kunnan vesi- ja viemäriverkostosta vastaavan osaston kanssa. Omakotitalojen kellareihin kertyvät vedet nousevat Mobergin mukaan useimmiten viemäriverkostosta, ja tällöin kunnalla on tietoa asiasta. Jos talossa on ollut toistuvia vesiongelmia, ei omistaja voi luottaa vakuutukseen, sillä vakuutus kattaa ainoastaan ennakoimattomat vauriot.



Staffan Moberg peräänkuuluttaa lakimuutosta siihen, miten kunnat voivat käyttää vesi- ja viemäriverkostoon osoitetut rahat. Viemäröinti on Mobergin mukaan 1900-luvun mallissa, jolloin rankkasateita ei vielä esiintynyt samassa määrin. Nyt viemäröinti on mietittävä uudelleen.