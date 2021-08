Tokio saatiin pakettiin – katseet kääntyvät kohti Pariisia

Siinä, missä Ruotsissa on hehkutettu omien urotekoja olympialaisissa, Suomessa ja ruotsinsuomalaisten keskuudessa on laajalti oltu tyytymättömiä.

Kritiikistä huolimatta Suomessa on myös niitä, joita esitykset tyydyttävät. Lopulta sekä mitaleita että pistesijoja kun tuli enemmän kuin edellisistä kisoista Rio de Janeirosta. Suomen ennätyksiä tehtiin niin juoksuradalla kuin uima-altaassakin.

Kutkuttavat näkymät Münchenissä

Erityisen mielissään ollaan yleisurheilun lajiliitossa Suomen urheiluliitossa. Kolme pistesijaa ja kymmenen sijoitusta 15 parhaan joukkoon ylittivät odotukset. Lähtökohta ennen kisoja oli, että yksikään suomalainen ei normaalisuorituksella yllä mitaleille.

– No kyllä yhteenveto on se, että erinomainen suoritus kokonaisuutena. Eivätkä pelkästään kolme pistesijaa, jotka ovat erinomainen saavutus meiltä tällä joukkueella, valmennuspäällikkö Tuomo Salonen linjasi lentokentällä ennen kotimatkaa.

– Jos verrataan kahta edellistä olympiadia, niin meillä on ollut 4-5 sijoitusta 15 parhaan joukkoon. Nyt niitä on 10. Se kertoo, että ollaan erittäin hyvässä tilanteessa yleisurheilussa, hän arvioi.

Salosen mukaan Tokio antaa syyn odottaa ensi vuoden EM-kilpailuista Münchenistä vaikka mitä.

– Kaikki nuo Top 10 -sijoitukset olivat sijoituksia kahdeksan parhaan eurooppalaisen joukkoon. Keihäänkärkenä oli Topi Raitasen 3000 estejuoksu. Hän oli finaalin eurooppalaisista paras. Se antaa meille hyvät lähtökohdat. Kutkuttavat ovat näkymät, Salonen vakuutti.

Tanska myös maratontaulukon kärjessä

Pohjoismaiden mitaliliiga 2000-luvun kesäkisoissa jatkuu Tanskan komennossa. Sillä on koossa 56 mitalia. Ruotsin saalis on 52, Norjan 41, Suomen 16 ja Islannin 2. Huomionarvoista on se, että vain kultamitalien määrällä mitattuna Norja on 2000-luvun paras Pohjoismaa.

Seuraavat kesäolympialaiset ovat ohjelmassa jo kolmen vuoden kuluttua. Pariisissa kisattiin edellisen kerran vuonna 1924. Silloin Suomi rohmusi kisoissa peräti 37 mitalia ja oli mitalitilaston kakkonen.

Se on Suomen paras suoritus kesäkisoissa. Ruotsalaiset saavuttivat tuolloin 29 mitalia ja olivat rankingin kahdeksas joukkue.