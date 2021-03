Sjömanin töitä on nähty ympäri USA:ta, muun muassa New Yorkissa, Miamissa ja Washington DC:ssä. Taiteilija on palannut myös kotikaupunkiinsa Göteborgiin tekemään seinämaalauksia. Tänä kesänä Sjöman pääsee ensimmäistä kertaa tekemään taidetta Suomeen.

– Mua ei yleensä jännitä, mutta nyt jännittää tosi paljon, Sjöman kertoo.

Kiertueen tarkoituksena on muun muassa juhlistaa 400-vuotiasta Göteborgia.

Videolla Tony ”Rubin” Sjöman kertoo lisää Suomen kiertueestaan.