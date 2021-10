Totuus- ja sovintokomissio palaa pandemiatauolta

Komission tehtävä on selvittää vääryydet joita tornionlaaksolaiset, kveenit ja lantalaiset kokivat 1800- ja 1900-luvuilla. Pandemia on pidentänyt komission työtä, mutta nyt kokousia on pidetty heinäkuusta lähtien. Tällä viikolla lannanmaalla ensimmäistä kertaa.

– Kokemukset on kipeitä asioita ja kaikki eivät halua kertoa. Jotkut jakavat kokemuksiaan ensimmäistä kertaa. Näitä tietoja ei löydy arkistoista, sanoo Stefan Aro, totuuskomission sihteeri.

Suuri kiinnostus: ”Talo tupaten täynnä”

Kahvituokiossa Kaalasjärvellä oli paljon väkeä. Stefan Aro, totuuskomission sihteeri kertoo, että moni ihmisten kokema asia vaikuttaa vielä tähän päivään.

– Saamme eri ikäpolvien näkemyksiä ja kertomuksia. Kokemukset menevät polvesta toiseen ja loukkaus voi elää traumana.

Totuuskomission tarkoituksena on kerätä ihmisten kokemuksia helmikuuhun saakka. Rapportin odotetaan valmistuvan keväällä 2022.