Totuus- ja sovintokomissio pyytää vielä vuoden lisäaikaa

Tornionlaaksolaisten, kveenien ja lantalaisten totuus- ja sovintokomissio on pyytänyt vuoden lisää aikaa työllensä. Lopullinen työmäärä on ollut ennalta odotettua suurempi, sanoo puheenjohtaja Elisabet Fura. Vähemmistöasioista vastaava kulttuuriministeri Jeanette Gustafsdotter kommentoi Uutisille, että komissio on jo aiemmin saanut lisäresursseja.