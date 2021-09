Troolirajan siirrostako silakka- ja sillikannan pelastus?

Nykyisin raja on Itämerellä neljä merimailia eli noin seitsemän kilometriä. Sen siirtäminen 12 mailiin suojaisi etenkin kutemaan matkalla olevia kalaparvia, mikä puolestaan takaisin tehokkaamman suvunjatkamisen.

– Yksi ongelmista saataisiin pois ja se on se, että suuret alukset nimenomaan tulevat Itämerelle kevään korvalla, kun silakkaa alkaa kerääntyä kutualueiden ulkopuolelle. Ja nämä alueet yleensä ovat 12 mailin sisäpuolella. Sikäli se olisi hyvä, varmasti parantaisi ekologisesti tilannetta, sanoo Marint centrum i Simrishamnissa työskentelevä kalastusstrategi Vesa Tschernij.

Keino olisi melko mutkaton panna toimeen, jos niin päätetään. Rajan siirtoa ei tarvitsisi hyväksyttää EU-koneistossa Brysselissä.

– Neljän merimailin raja on poikkeustapaus. EU:n kalastushallinnossa 12 mailia on standardi. Neljä merimailia on on Ruotsin, Tanskan ja Suomen hallitusten välinen sopimus. Jos sitä halutaan muuttaa, ei tarvitse kuin keskustella kahden maan kanssa, ei tarvitse Brysseliin mennä, Tschernij toteaa.

Silli ja silakka ovat jotakuinkin sama laji, mutta silli elää Öölannin eteläkärjen eteläpuolella ja myös muualla kuin Itämeressä. Silakka elää Öölannin eteläkärjestä pohjoiseen.

Itämerellä kahdenlaisia sillin- ja silakankalastajia – rannikkokalastuksen volyymit ovat pienempiä ja saaliit päätyvät pääasiassa ravinnoksi. Toinen ryhmä ovat valtavien volyymien troolikalastajat, joiden saalis päätyy rehuksi. Rannikkokalastuksen puolestapuhujat toivovat troolirajan siirron samalla hyödyttävän rannikkokalastusta.

– Varsinkin jos 12 mailin trooliraja koskisi vain teollista kalastusta, eli pienimuotoinen rannikkokalatus, jossa pyydetään ihmisravinnoksi, jos sille annettaisiin poikkeuslupa, niin silloin se toimisi sikälikin, että se pitäisi erossa nämä erittäin erityyppiset kalastuksen muodot tulevaisuudessa, Tschernij korostaa.