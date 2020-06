Suomen instituuttien kansainväliset taidetuet jaettu

Pandemian myötä Ruotsissa esimerkiksi Kulturfonden ja Svenska Tecknares krisfond ovat kannustaneet taitelijoita hakemaan säätiöiltä erilaisia tukia.

Myös Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ovat tarjonneet mahdollisuutta hakea rahoitusta. Kerroimme maaliskuun loppupuolella näiden instituuttien yhteisestä projektista Together Alone. Sen tuet on nyt jaettu, ja kolmessa erässä valituksi tuli yhteensä 20 projektia.

437 hankehakemusta...

Yksi instituuttien hankkeen keskeisiä tarkoituksia oli edesauttaa kansainvälisen yhteistyön jatkumista pandemian aikana.

– Vastaanotimme yhteensä 437 hakemusta, ja näistä runsaalla 75 prosentilla oli kansainvälinen yhteys. Joten olemme todella tyytyväisiä hankkeen tuloksiin. On mahtavaa, että kansainvälisten projektien kirjo oli niin laaja, kertoo ohjelmavastaava Hanna Tapio Suomen Tukholman-instituutista.

...joista noin 30 liittyi Ruotsiin

Hankkeeseen tuli noin 30 hakemusta, jossa hakijana oli ruotsinsuomalainen taiteilija, tai jossa taideteos tai -projekti olisi toteutettu yhteistyössä ruotsalaisen taiteilijan tai taiteilijoiden kanssa.

– Ruotsinsuomalaisten taiteilijoiden hakuaktiivisuus ilahdutti. Mukana oli todella korkealaatuisia ja mielenkiintoisia hakemuksia, Hanna Tapio kiittelee.

... joista yksi sai alkunsa Tukholmassa

Osa taideprojekteista on jo käynnistynyt, ja yksi niistä on ”World Wide Window: Agnus Mundi”. Teoksen taiteilija Mikki Nordman työskentelee sekä Lontoossa että Tukholmassa.

Nordman on kertonut tämän teoksen saaneen inspiraationsa Tukholmassa pandemian alussa, kun tarjolla olevat työvälineet olivat vain kannettava tietokone ja synonyymisanakirja. Nyt WHO:n Covid19-dataa reaaliajassa emojeilla visualisoiva teos on nähtävillä verkossa.

Jatkosta ei vielä päätöstä

Loput Together Alone -rahoitusta saaneista projekteista pyörähtävät käyntiin viimeistään kesäkuun loppuun mennessä. Jatko ei vielä ole varma.

– Seuraamme nyt koronatilanteen kehittymistä, ja teemme päätöksiä mahdollisesta jatkosta kesälomien jälkeen, Hanna Tapio sanoo.