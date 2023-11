Tukholmalainen toimittaja Kirsti Kajanne teki kirjan omasta mielisairaudestaan

Päivystys, 112 – Akuuttia itsemurhariskiä tai mielenterveysongelmia varten.

Vårdguiden 1177 – Lääketieteellistä neuvontaa ja tietoa lähimmästä psykiatrian klinikasta.

Opiskeluterveydenhuolto, koulunkäynninohjaaja/kouluterveydenhoitaja – Koulussasi voit puhua sinua vaivaavista asioista terveydenhoitajan tai koulunkäynninohjaajan kanssa. He voivat myös auttaa sinua hakemaan lisäapua.

BUP – Lasten- ja nuorisopsykiatrialla on klinikoita ympäri maata. BUP:ssa voit tavata psykiatreja ja lääkäreitä ja saada apua vakavampiin mielenterveysongelmiin, kuten masennukseen, ahdistukseen tai itsensä vahingoittamiseen.

Terveyskeskus – Terveyskeskuksessa voit tavata erityisiä lääkäritiimejä, jotka keskittyvät lapsiin ja nuoriin. He voivat auttaa, jos sinulla on esimerkiksi uniongelmia tai masennusta.

Nuorisovastaanotto – Nuorisovastaaotoissa voit keskustella psykologien ja neuvojien kanssa.

BRIS – Järjestö, joka toimii lasten ja nuorten oikeuksien puolesta. Voit lähettää sähköpostia, chattailla ja puhua puhelimitse neuvojan kanssa esimerkiksi väkivallasta, yksinäisyydestä tai ahdistuksesta. Voit myös varata fyysisiä tapaamisia neuvojan kanssa tai osallistua ryhmätapaamisiin, joissa voit tavata muita samassa tilanteessa olevia nuoria ja saada tukea.

Tilia – Tukijärjestö, joka työskentelee nuorten mielenterveyden parissa. Tiliassa voit keskustella ja lähettää sähköpostia nuorten aikuisten kanssa, jotka ovat itse kokeneet mielenterveysongelmia, ja voit lukea ja kuunnella muiden tarinoita. Tilia järjestää myös ryhmätapaamisia ja leirejä.

Mind – Voittoa tavoittelematon mielenterveysjärjestö. Täällä voit keskustella sinua askarruttavista asioista. Mindilla on myös itsemurhapuhelin, johon voit ottaa yhteyttä, jos sinä tai läheisesi harkitsee itsemurhaa.

SPES – Voittoa tavoittelematon järjestö niille, jotka ovat menettäneet perheenjäsenen, sukulaisen tai ystävän itsemurhan vuoksi. Voit kääntyä tämän järjestön puoleen saadaksesi tukea ja keskustellaksesi muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Nuorten päivystyslinjat – Anonyymi chat-, sähköposti- ja puhelinpäivystyslinja nuorille.

Punainen Risti – chat-huone, jossa voit keskustella päivystävän kaverin kanssa.

Maskrosbarn – Tänne voit kääntyä, jos sinulla on vaikeaa kotona, ehkä sinua kohdellaan huonosti tai sinulla on vanhempi, jolla on riippuvuus tai mielisairaus. Maskrosbarnissa voit saada tukea neuvonantajalta verkossa ja keskustella aikuisten kanssa, joilla oli vaikeuksia kotona lapsena. He järjestävät myös henkilökohtaisia tapaamisia ja leirejä.

Friends – Friends toimii kiusaamista vastaan. Voit ottaa heihin yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai nettilomakkeella kiusaamista, yksinäisyyttä, rasismia ja aikuisten vastuuta koskevissa kysymyksissä.

Killar.se – Chat pojiksi identifioituville 10-25-vuotiaille. Tarjoaa myös neuvontapalvelua neuvojien ja psykologien kanssa Tukholmassa tai videopuheluiden välityksellä.

Tjejzonen – Chat niille, jotka identifioituvat tytöiksi ja ovat 10-25-vuotiaita. Tjejzonissa on mahdollista saada sponsori, jonka kanssa voi keskustella ja tavata henkilökohtaisesti.

RFSL tukivastaanotto – Täältä LGBTI-ihmiset voivat hakea tukea, myös jos he ovat joutuneet häirinnän kohteeksi. Tukea annetaan sähköpostitse, puhelimitse tai fyysisten tapaamisten kautta.