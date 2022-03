Tukholman yliopisto lisää vähemmistökoordinaattorien koulutusta

Tukholman yliopiston osuus rahoituksesta on tänä vuonna kaksi miljoonaa kruunua. Tarkoituksena on myös nostaa suomen kielen kompetenssia julkisen hallinnon virkamiesten joukossa. Yksi ilmiselvä kohde on kuntien suomen kielen kordinaattorit, sanoo professori Jarmo Lainio Tukholman yliopistosta.

Elvytysrahaa saavat kaksi miljoonaa kruunua Lundin yliopisto (jiddisch), Tukholman yliopisto (suomi), Södertörnin korkeakoulu (romani chib) sekä neljä miljoonaa kruunua Uumajan yliopisto (meänkieli ja saami).