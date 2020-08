Lisätuen tasajako ei hermostuta Ruotsinsuomalaisten valtuuskuntaa

Kuten Uutiset on aiemmin kertonut, hallitus jakaa lisärahaa Ruotsin kansallisille vähemmistökielille.

Kansallisten vähemmistöjen etuja ajavat järjestöt saavat 1,75 miljoonan kruunun ylimääräisen rahapotin. Jaossa ei oteta huomioon kansallisten vähemmistöjen välistä kokoeroa.

Toki eri vähemmistöihin kuuluvien ihmisten tarkkoja ja täysin vertailukelpoisia lukumääriä on käytännössä mahdoton laskea, mutta karkeasti ottaen tukisumma vaihtelee vähemmistöjen kesken henkeä kohti laskettuna 175 kruunusta 50 äyriin.

Ruotsinsuomalaisten valtuuskunnan Sinikka Lindqvist painottaa, ettei kateellisuudelle ole nyt sijaa:

– Jokainen vähemmistö varmasti tarvitsee rahaa. Mutta ainakin minun mielestäni olisi tärkeää, että huomioitaisiin myös vähemmistön määrä. Koska ruotsinsuomalaisia on niin paljon, niin se on selvä, että heihin yhteydenotto ja koulutuksen pitäminen on kallista, Lindquist sanoo.

Hän pohtii, että epäkohta rahanjaossa voitaisiin esittää kulttuuriministerille esimerkiksi tulevan neuvonpidon yhteydessä.

Lindqvist kertoo, että uudet tukirahat aiotaan käyttää esimerkiksi tiedotuksen parantamiseen ja nuorempien ruotsinsuomalaisten tavoittamiseen.

Katso video, jolla Sinikka Lindquistin koko haastattelu ja Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos Isofin pääjohtajan Martin Sundinin kommentti.