Tulentekokiellot yhä voimassa ympäri maata

Maassa on satanut viime päivinä ja monilla alueilla täydet tulentekokiellot on kumottu. Tarkoittaako se että grillaaminen on taas sallittua? Ruotsin yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirasto, MSB muistuttaa kuitenkin että monilla paikoin on vielä kulovaara, varsinkin Etelä-Ruotsissa.