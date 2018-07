Tutkija: Helsingin huippukokous voi olla hyvä alku

– Asialista ei ole kovin kunniahimoinen. Suurvaltasuhteet ovat huonolla tolalla ja edistysaskeleet todennäköisesti vaikeita joita Helsingissä varmaankaan ei vielä saavuteta. Varmaan voidaan kuitenkin tehdä matalan tason asioita, kuten lisätä Itämeren sotilaallisen toiminnan läpinäkyvyyttä jotta voidaan kaihtaa onnettomia tapahtumasarjojen riistäytymisiä hallinnasta.

Itämeri tärkeä sekä Yhdysvalloille että Venäjälle

Aaltolan mukaan Yhdysvaltojen kiinnostus Itämeren aluetta kohtaan on suurempi kuin koskaan. Sekä Puola että Baltian maat ovat NATO-jäseniä ja Itämerellä käydään yli 10 % maailmankaupasta.

– Yhdysvallat on perinteisesti merellinen suurvalta jonka intressit ovat siellä missä maailmankauppaa käydään. Se että presidentti Trump isokätisenä johtajana ei välttämättä ole kiinnostunut tai tietoinen yksityiskohdista, mutta kyllä Yhdysvallat on enemmän läsnä Itämerellä kuin koskaan. Samalla se on myös alue jossa Venäjällä on vahvat intressit. Jännitteet Itämerellä ovatkin taas kasvaneet viime aikoina.

Tunnustus suomalaiselle diplomatialle

Se että Trumpin ja Putinin ensimmäinen kahdenkeskinen tapaaminen järjestetään juuri Helsingissä ei Aaltolan mukaan ole yllättävää.

– Täällä voidaan häiriöttömästi neuvotella asioista turvallisissa puitteissa. Se on samalla tunnustus suomalaiselle matalalle diplomatialle ja länsisidonnaiselle ulkopolitiikalle jossa samalla pidetään hyviä suhteita Moskovaan. Suomella on kokemusta tämän tason tapaamisista jo kylmän sodan ja sen loppukauden ajoilta.