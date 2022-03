Tutkija kyseenalaistaa laivojen ympäristöystävällisyyden – ”Pienet askeleet eivät riitä”

Viking Glory on uusin tulokas Tukholman ja Turun välisessä liikenteessä. Suunnittelussa on kiinnitetty huomiota päästöihin ja energiatehokkuuteen. Alusta mainostetaan yhdeksi alan ilmastoviisaimmista. Sama pätee Tallink Siljan My Star -alukseen, joka aloittaa Helsingin ja Tallinnan välillä kesällä.

Tutkijan mukaan riman pitää tulevaisuudessa olla paljon korkeammalla.

– Eiväthän ne oikeasti ole ympäristöystävällisiä. Kyse on siitä, miten määritellään ja mihin vertaillaan, sanoo projektipäällikkö Sari Repka Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksesta, joka toimii Turun yliopiston alaisuudessa.

”Uusi konsepti tarvitaan”

Repkan mukaan tavoitteena tulisi olla kokonaan uudenlainen laivakonsepti.

– ”Zero emission ship”, joka ei päästä mitään haitallista ympäristöön. Pienet eteenpäin menevät (askeleet) eivät riitä, hän linjaa.

Laivojen suurin päästölähde on käyttövoima eli energia. Siitä ei pääse mihinkään, että fossiiliset polttoaineet aiheuttavat päästöjä. Niihin lukeutuu myös LNG eli nesteytetty maakaasu, jolla kulkevat Viking Glory ja sen sisaralus Grace sekä esimerkiksi Tallink Siljan Megastar ja My Star.

– Käyttövoima laivaan pitää vaihtaa. Se ei saa olla hiilipohjainen, Repka sanoo.

Synteettisistä tuotteista ratkaisu?

LNG on todennäköisesti vain välivaihe. Sen jälkeen ratkaisu saattaa löytyä hiilidioksidista ja vedystä tehdystä synteettisestä metanolista tai synteettisestä metaanista. Niitä osataan jo tehdä, mutta hinta ei ole kilpailukykyinen.

Synteettiset tuotteet tosin ovat päästöttömiä vain, jos niiden tuotantoon käytettävä sähkö on vihreää. Myös purjeet saattavat olla yksi ratkaisu päästökysymyksistä keskusteltaessa.

– Osaratkaisuna varmasti. Kyllähän nekin kehittyvät. Tulevaisuudessa tulee olemaan monta eri ratkaisua, mutta ne ovat myös kalliimpia kuin nykyiset. Öljy on ollut halpaa niin pitkää, Repka sanoo.