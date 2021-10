Hajanaisesta ruotsinsuomalaisesta tutkimustiedosta yritetään saada kokonaiskuva

Tarkoituksena on luoda järjestelmä, jonka kautta ruotsinsuomalaisista tehty tutkimus löytää tiensä arkistoon.

Ruotsinsuomalaisia on tutkittu paljon mutta tulokset ovat hajallaan ja kokonaisuus on vielä analysoimatta. Ruotsinsuomalaisten arkiston ”Tutkimus”-hankkeessa kerätään nyt tiede yhteiselle listalle myöhempää analysointia varten. Haarukka on laaja sekä tutkimuskohteiden että tutkijoiden suhteen, sillä vähemmistötiedettä kootaan alkaen vuodesta 1770.