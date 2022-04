Ukrainasta pakenevia auttava Sofia: ”Kaipasin tietoa siitä, mihin voi saada apua”

Venäjän hyökättyä Ukrainaan moni ruotsalainen on avannut kotinsa ovet sotaa pakeneville ihmisille. Sofia Iso-Kamula Andersson on tarjonnut kahdelle pakolaisperheelle tilapäisen majoituspaikan. Hänen mielestään on ollut epäselvää, miten tulijoita voi auttaa ja mihin valtion ja kotikunnan tukeen hänellä on oikeus.