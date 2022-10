Ulf Kristersson (M) valittiin pääministeriksi: ”Lähtökohtana mahdollisimman laaja yhteistyö”

– Tuntuu suurelta, olen kiitollinen ja iloinen valtiopäiviltä saamastani luottamuksesta. Olen myös nöyrä edessä olevan tehtävämme edessä, sanoi moderaattijohtaja Ulf Kristersson tiedotustilaisuudessa.

– Tulemme tekemään kaiken niin pian kuin mahdollista, mutta tarvitaan hallitus, ennen kuin voi tehdä päätöksiä, hän sanoi.

Kristersson kommentoi myös Tidöavtalet-sopimuksen liberaaleilta saamaa kritiikkiä.

– Ruotsalaisessa politiikassa on paljon asioita, jotka ovat sopimuksen ulkopuolella, ja neljän vuoden aikana tulee varmasti tapahtumaan asioita, jotka ovat sopimuksen ulkopuolella. Lähtökohtanani on niin laaja yhteistyö kuin vain on mahdollista.

Ulf Kristersson esittelee hallituksensa ministerit tiistaiaamuna.

Puolueista kokoomus, kristillisdemokraatit ja liberaalit muodostavat hallituksen. Suurin vaalivoittaja ruotsidemokraatit jää tukipuolueeksi hallituksen ulkopuolelle.