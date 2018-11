Ulkosuomalaiset voivat äänestää kirjeitse

Tähän mennessä äänestää on voinut pelkästään paikan päällä eri maiden Suomen suurlähetystöissä tai konsulaateissa. Vain noin kymmenen prosenttia ulkomaalla asuvista 250 000 suomalaisesta äänestää.

Oikeusministeriössä toivotaan, että kirjeäänestys tulee muuttamaan tilannetta.

– Tarkoitus on, että ulkosuomalaiset pääsisi helpommin äänestämään. Ja ehkä sitä kautta heidän äänestysaktiivisuus voisi parantua, sanoo oikeusministeriön neuvotteleva virkamies Heidi Huotarinen.

Uusi tapa äänestää

Pitkät matkat äänestyspaikalle ovat yksi syy alhaiseen äänestysprosenttiin. Kirjeäänestys vaatii äänestäjältä uudenlaista perehtymistä.

– Äänestäjän pitää itse tilata kirjeäänestys materiaali kotiinsa. Sitten hankkia kotiin tai äänestyspaikkaan todistajat, ja täyttää huolellisesti se vaalimateriaali. Sitten lähettää kirjeäänestys materiaali oikealle keskusvaalilautakunnalle Suomeen.

Kirjeitse voi äänestää ensimmäisen kerran ensi huhtikuussa pidettävissä eduskuntavaaleissa. Ännestysmateriaalin voi tilata kotiin kolme kuukautta ennen vaaleja, eli tammikuun puolessa välissä.

Mutta äänestyksen voi suorittaa vasta muutama viikko ennen vaalipäivää.

– Suomessa äänestetään laitamalla ehdokkaan numero lomakkeeseen. Ne on tiedossa kuukautta ennen vaaleja. Jos on ajoissa tilannut materiaalin voi heti äänestää kun numerot on tiedossa.

Päivitä osoite

Äänestyskortin saavat kaikki ulkomaalla asuvat äänioikeutetut suomalaiset jos osoitetiedot ovat Suomessa ajan tasalla.

– Kannattaa aina muistaa päivittää asuinmaan osoitteensa myös Suomen väestötietoihin.