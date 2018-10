Unicef: Ruotsin koulu ei yhdenvertainen

– Tilanne on vakava ja sitä ei voi hyväksyä, mutta samalla se ei ole yllättävä. Raportista nousee selkeästi esille, että lasten tausta ja olosuhteet ratkaisevat, miten he pärjäävät koulussa, Unicef Ruotsin ohjelmapäällikkö Christina Heilborn sanoo Sverges Radion Ekotille.

Tulokset perustuvat vertailuun, jossa on mukana 41 maata EU:sta ja OECD:sta. Tutkimuksessa on muun muassa katsottu koulutulosten ja vanhempien taloudellissosiaalisen taustan yhteyttä. Myös koulujärjestelmän, taustan ja sukupuolen yhteyttä on tutkittu.

Pohjoismaista Ruotsi jää huonoimmaksi. Unicef ehdottaa, että valtio ottaa enemmän vastuuta koulusta.