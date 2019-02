”Vähemmistöt on tehty näkymättömiksi”

– Vähemmistöt on tehty näkymättömäksi. Sanotaan, ettei ole tarjontaa. Mutta tämä ei ole totta. Kansalliset vähemmistöt on vain nostettava esiin ja näkyville, jolloin ne ovat myös olemassa, toteaa Upplands Väsbyn kirjaston ohjelmavastaava ja kirjastonhoitaja Ylva Larsdotter.

Upplands Väsbyn kirjasto sai vastikään Ruotsin kirjastoyhdistykseltä 70 000 kruunua kansallisten vähemmistöjen esille nostamiseksi kirjastotoiminnassa.

Nyt tarkoituksena onkin tehdä suursatsaus, joka tulee näkymään kirjaston kirjatarjonnassa ja tapahtumaohjelmistossa.

Suursatsaus kansallisiin vähemmistöihin

Tarkoituksena on kutsua kirjastoon eri kansallisten vähemmistöjen edustajia ja asiantuntijoita keskusteluiltoihin sekä pitää tarinakahviloita ja kirjapiirejä.

Ylva Larsdotterin mukaan kansalliset vähemmistöt ovat nyt tapetilla.

– Tietysti myös kirjastolaki ja laki kansallisista vähemmistöistä velvoittaa meitä nostamaan esiin kansallisia vähemmistöjä. Viime aikoina kansallisista vähemmistöistä on kuitenkin alettu puhua enemmän ja meillä on muun muassa suomen ja saamen kielen hallintoalueet täällä Tukholmassa, joten uskon että kansallisten vähemmistöjen aika on nyt.