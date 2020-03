Uudet suomalaiset elokuvat kiinnostavat katsojia

Suomi-instituutin Ny Finsk Film -sarja on tuonut suomalaisia elokuvia ympäri Ruotsia vuodesta 2014 alkaen. Tänä keväänä kolmen suomalaisen elokuvan sarjaa näytetään kolmellakymmenellä paikkakunnalla. Suomi-instituutin ohjelmapäällikkö Milka Jafrin mukaan kiinnostus kasvaa hitaasti, mutta varmasti.

– Meillähän on tosi laaja kohderyhmä – ruotsinsuomalaiset tietenkin isona vähemmistöryhmänä. Mutta sen lisäksi ihan sitten elokuvakiinnostuneet ihmiset ja suomenkielisestä kulttuurista kiinnostuneet ihmiset, Jafri kertoo.

Uudenlaista Suomi-kuvaa

Suomi-instituutti pyrkii tuomaan Ruotsiin elokuvia, jotka kiinnostavat suurempaa yleisöä, ja jotka voisivat olla erityisesti ruotsinsuomalaisten sydämiä lähellä.

– Me tuodaan myös elokuvia, jotka vaikuttavat taiteellisesti kiinnostavilta, joiden kautta me voidaan myös pyrkiä uudistamaan sitä kuvaa, joka Ruotsissa mahdollisesti on suomalaisesta elokuvasta, Jafri toteaa.

