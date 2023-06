Uumaja ja Vaasa yrittävät ratkaista Merenkurkun työvoimapulaa

Lähetekierrokselle olevalla Uumajan ja Vaasan yhteisellä tulevaisuusstrategialla halutaan taata työvoiman saatavuus koko Merenkurkun alueella.

Hoitoalan henkilökuntaa on perinteisesti yritetty rekrytoida varsinkin Pohjanmaalta Västerbotteniin, mutta viime aikoina myös toiseen suntaan.

Helmikuussa 2023 Pohjanmaan hyvinvointialue kävi rekrytointimessuilla Uumajassa tavoitteenaan houkutella muun muassa lääkäreitä ja hammaslääkäreitä Merenkurkun toiselle puolelle.

“Kilpailua Ruotsin ja Suomen välillä”



– Tässä on pieni kilpailu Uumajan ja Vaasan ja kenties Ruotsin ja Suomen välillä, sanoo lääkäriksi Uumajassa opiskeleva, Vaasasta kotoisin oleva Jesse Kurunsaari.

Työvoimapulaa yritetään nyt kuitenkin ratkaista yhdessä – yhteistyössä muun muassa Merenkurkun neuvoston kanssa. Neuvoston puheenjohtajan mielestä sisäisestä kilpailusta pitäisi kuitenkin päästä eroon.

“Yhdessä katsomme maailmalle”

- On totta, että etenkin Suomesta lähdetään Ruotsiin parempien palkkojen perässä, mutta meidän tulisi yhdessä katsoa maailmalle, Merenkurkun neuvoston puheejohtaja Joakim Strand toteaa.

– Ei niin, että me nollasummapelinä kilpaillaan vaan että me yhdessä yritetään houkutella porukkaa muualta. Se on minun mielestä ratkaisu tähän.