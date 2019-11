Uumaja meänkielen hallintoaluekunnaksi: ”Päätös lähinnä symbolinen”

Uumajan kunta ei ole pyynnöistä huolimatta kartoittanut, paljonko meänkielisiä on Uumajan alueella. Alalehdon arvion mukaan puhutaan muutamasta sadasta kielen puhujasta. Meänkielisten mielestä hallintoasemaa tärkeämpi kysymys on se, miksi meänkielisten vaatimus totuuskomission perustamisesta ei ole johtanut mihinkään.

– Seuraava askel on, että on edettävä totuus- ja sovintokomission perustamisessa. Siten valtio tunnustaisi, että tornionlaaksolaisia kohtaan on aina harjoitettu kolonialistista politiikkaa.