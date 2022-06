Verkkokoulutus vähemmistölainsäädännöstä järjestetään kunnille, alueille ja viranomaisille. Koulutuksen tarkoituksena on lisätä tietoa kansallisista vähemmistöistä sekä vähemmistökielistä. Tarkoitus on myös tuoda esiin, millainen vastuu kunnilla, alueilla ja viranomaisilla on.

Katso videolta, kun projektinvetäjä Mirella Gyllenbäck kertoo lisää Tukholman lääninhallituksen ja Saamekäräjien koulutuksesta.