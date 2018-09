Vaalitulos ei hetkauta markkinoita

– Monet odottavat, että pattitilanne voi tulla ja jatkua, mutta Ruotsin fundamentaaleja, kuten talouden edellytyksiä se ei tule heiluttamaan pidemmällä tähtäimellä.

Finanssipolitiikassa liikkumavaraa

Hiljanen listaa syiksi sen, että Ruotsin talous on ollut monta vuotta erittäin vahva, näkymät ovat hyvät ja asuntojen hintakehitys on tasaantunut – ollaan jopa nähty pientä asuntojen hintojen nousua valtakunnan tasolla tänä vuonna.

Rahoitusmarkkinoiden kannalta keskeisinä ankkureina ovat Hiljasen mukaan se, että parlamentti on sitoutunut pitämään julkisen velkatason alhaalla, ja ylijäämäinen budjetti.

– Nämä ovat stabilisoivia asioita, jotka antavat hyvin vähän liikkumavaraa finanssipolitiikassa, riippumatta siitä, kuka maata hallitsee.

”Suomelle blokin värillä ei merkitystä”

Suomessa Ruotsin vaaleja seurattiin mediassa jopa tavanomaista laajemmin. Suomen talouselämän kannalta Ruotsin hallituksen värillä ei ole suurta merkitystä, enemmän seurataan asuntomarkkinoiden kehitystä.

– Suomen kannalta eniten tapetilla on ollut viimeisen vuoden aikana on riskit, jotka mahdolllisen Ruotsin asuntojen hintojen voimmakkaan laskun kautta tulisi Suomeen ja Pohjoismaiselle pankkisektorille. Se kumpi blokki Ruotsissa pääsee valtaan, sen vaikutuksen riski on äärimmäisen pieni.

Ulkomaat seuraavat ruotsidemokraattien EU-linjaa

Euroopassa seurattiin erityisesti Ruotsin integraatiokeskustelua ja sitä, miten suureksi ruotsidemokraattien kannatus nousee. Markkinoilla ollaan kuitenkin lähinnä kiinnostuneita ruotsidemokraattien EU-linjasta.

– Se on ollut vaalien alla eniten tapetilla, ruotsidemokraatit on kuitenkin ollut yksi kahdesta puolueesta, jotka ovat maininneet idean kansanäänestyksestä Ruotsin EU-jäsenyydestä. Ruotsissa se ei ole ollut mitenkään iso vaaliteema, mutta ulkomailla se kysymys on ollut enemmän esillä.