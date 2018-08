”Vähemmistökieli oppiaineena on hyvä alku”

– Hallituksen selvittäjä Jarmo Lainio on erikoisasiantuntijana antanut tästä lausuntonsa. Euroopan neuvostossa hän sekä selvitti asiaa että antoi kritiikkiä Ruotsille. Tämä on hyvä alku, ja opetusta voidaan myöhemmin arvioida ja kehittää. Mutta tämä on iso parannus useimmille, jotka nyt opiskelevat esimerkiksi suomea.

Esikoulun uusi opintosuunnitelma on julkistettu ja sen on määrä astua voimaan ensi vuoden alussa.

– Vahvistamme siinä oikeutta äidinkieleen. Tarkoitus on, että päätös ehditään tehdä jo ennen vaaleja.

Suomenkielisen vanhustenhoidon saatavuus vaihtelee suuresti eri kunnissa, mitä mieltä olet siitä?

– Uskon, että kuntien välistä yhteistyötä voitaisiin lisätä. Siten palvelut voidaan tarvittaessa varmistaa kuntien yhteistyöllä. Myös Ruotsin kunnat ja maakäräjät voivat yhdessä valtion kanssa katsoa, miten täydennyskoulutuksen avulla saataisiin lisää henkilökuntaa, jolla on sekä alihoitajan pätevyys että tarvittava kielitaito.

Mikä on urasi suurin saavutus?

– Erityisen ylpeä olen luku-, kirjoitus- ja laskutaitotakuusta. Niin monella pienellä koululaisella on vaikeuksia lukea, kirjoittaa ja laskea. Vanhemmat ja opettajat pyytävät tukea, jota ei kuitenkaan voida tarjota. Säädämme vihdoin laissa, että opettaja voi jo esikoululuokilla ja ala-asteella järjestää tukiopetusta heti tarvittaessa.

Mikä olisi unelmapäätös valtiopäivillä?

– Ajattelen ennen muuta ympäristöä. Meidän on vastattava ilmastouhkaan. On erittäin tärkeää, että Ruotsiin saadaan kattavat ja nopeat junayhteydet. Uudet pääradat Tukholma-Göteborg-Malmö ja koko maan rataverkoston kunnostaminen. Keskusteluja käydään puolueiden välillä, ja tuloksena voi olla historiallinen päätös.