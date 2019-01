Vähemmistölaki tiukentuu, mutta ilman sanktioita

Uuden lain tarkoituksena on lisätä suomenkielisten mahdollisuuksia saada esikouluopetusta suomen kielellä etenkin hallintoaluekunnissa. Sama laajennus koskee vanhustenhoitoa.

Laissa muotoillaan, että kuntien toiminnassa tulee myös ottaa huomioon vanhusten tarve säilyttää kulttuurinen identiteettinsä. Lain muotoilut ovat kuitenkin edelleen väljiä eikä laiminlyönneistä ole luvassa sanktioita.

Hallintoaluekunnissa voi vaatia esikoulua ja vanhustenhoitoa omalla kansallisella vähemmistökielellä. Mutta jos kunta ei tarjoa palvelua, ei ole olemassa viranomaista, joka puuttuisi asiaan.

– Ei ole sanktiosäännöksiä, eikä viranomaista, joka tätä seuraisi, Tukholman maakäräjien yksikönjohtaja Pernilla Ek sanoo.

Kuntien velvoitteet lisääntyvät

Uuden lain mukaan kuntien ja maakäräjien tulee myös laatia vähemmistöpoliittiset toimintasuunnitelmat, jossa määritellään vähemmistöpolitiikan tavoitteet. Kunnilla on myös velvollisuus tiedustella vanhemmilta, haluavatko he lapsilleen suomenkielistä opetusta. Ylipäätään kuntien velvollisuus tiedottaa vähemmistöoikeuksista kasvaa.

– On tärkeää, että kansalliseen vähemmistöön kuuluvat saavat tietoa oikeuksistaan. Se on vaatimus, joka kunnilla on aina ollut. Jos ei tiedä oikeuksistaan, ei ole myöskään mahdollisuutta vaatia asioita, ja silloin kunta saattaa vetää johtopäätöksen, ettei ole tarvetta.