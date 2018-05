Kuolemasta on vaikea puhua ja läheisen itsemurhasta vielä vaikeampaa. Leif Svanlund vetää vertaistukiryhmää Tukholmassa. Hänen tyttärensä kuoli oman käden kautta, ja vaikka vuodet kuluvat, suru ei hälvene.

– Yhtäkkiä voi tulla tunne, että koko keho menee kramppiin, ikään kuin jäätyy. Ei löydy sanoja.

Omaisten vertaistukiryhmä tarjoaa keskusteluapua ja tämän vuoden alusta myös biblioterapiaa, jossa surua työstetään lukemalla aiheeseen liittyviä tekstejä ja puhumalla niistä. Biblio- eli kirjallisuusterapiaa on Suomessa harjoitettu jo vuosikymmeniä, Ruotsissa se on melko uutta.

”Vaikeinta noin kahden vuoden kuluttua”

Tukholman SPES-vertaistukikeskuksen puheenjohtaja Pirjo Stråte on menettänyt sekä poikansa että miehensä. Molemmat tekivät itsemurhan. Stråten kokemuksen mukaan vaikein aika omaisille on silloin, kun läheisen kuolemasta on kulunut noin kaksi vuotta.

– Silloin kaikki ovat tajunneet, että asia on näin. Ei ole enää mahdollisuutta, että voisi piiloutua asialta tai kuvitella jotain muuta. Se jysähtää niin kovasti, Pirjo Stråte sanoo.

Turvaa ja tilaa tunteille

Stråten mukaan että kirjallisuusterapiasta on eniten apua niille, joiden läheisen itsemurhasta on kulunut jo vähintään puolitoista vuotta.

– Silloin alkaa vasta tiedostaa, että tämä on täysin totta ja faktaa, jonka kanssa minun täytyy elää loppuelämä ja joka täytyy hyväksyä.

Stråten mukaan ulkopuoliset jaksavat elää mukana suruvuoden ajan, mutta sitten moni kuvittelee omaisten selvinneen pahimmasta.

– Kun istumme täällä vertaistukiryhmässä, saatamme välillä nauraa niin että katto nousee. Se on sellaista naurua, joka näkyy myös silmistä. Sitä ei oikein saada nauraa tuolla ulkopuolella: Täytyy koko ajan tavallaan elää jotain roolia, koska kanssaihmiset eivät halua eivätkä jaksa tämän asian kanssa. Mutta täällä voimme itkeä ja nauraa vapaasti, ja se helpottaa niin valtavasti. Olemme turvassa toistemme kanssa.