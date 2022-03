Venäjää seurannut toimittaja: Sodalle Ukrainassa ei ole näkyvissä selvää päätepistettä

Videolla toimittaja Kalle Kniivilä arvioi, mitä ongelmallisia kysymyksiä Venäjän hyökkäykseen ja Ukrainan sotaan liittyy sekä miten sodasta on uutisoitu Venäjällä ja maailmalla. Ohessa näkyy myös AP:n välittämää kuvaa tuhoista Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa keskiviikkona. Foto: TT/AP/SVT

On vaikeaa nähdä, miten Ukrainassa käytävään sotaan saadaan ratkaisu, arvioi Venäjän kehitystä pitkään seurannut toimittaja Kalle Kniivilä. Kniivilän mukaan presidentti Vladimir Putinilla on yhä Venäjällä tarpeeksi tukea, mutta Ukraina on voittanut informaatiosodan Venäjän ulkopuolella.