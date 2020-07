Veneliikenne vilkasta – meripelastajien työt lähes tuplaantuneet

Koronatilanteen ja matkustusrajoitusten vuoksi saaristossa ja vesillä on tänä kesänä paljon liikennettä. Samalla veneilemään on lähtenyt myös kokemattomampia veneilijöitä. Vilkastunut liikenne on tuonut tavallista enemmän töitä Ruotsin meripelastusseuralle.

