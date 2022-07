Kiinteistövälittäjä: Tarjouskilpailut ovat melkein jääneet pois

Ruotsin valtiopankin viitekoron nostaminen touko- ja kesäkuussa 0,25 prosentista 0,75 prosenttiin on ollut korkein korotus 22 vuoteen. Seurauksena on muun muassa asuntojen hintojen laaja lasku, joka todetaan heinäkuun alussa ilmestyneessä Svensk mäklarstatistikin selvityksessä. Viitekoron nousun ohella mainitaan muiksi syiksi suuri tarjonta ja kasvavat elinkustannukset. Kyse on myös negatiivisesta markkinapsykologiasta – myyjän ja ostajan hinta-odotukset ovat entistä kauempana toisistaan.

– Myös tonttien myyminen on ollut hitaampaa. Ihmiset eivät ehkä uskalla ajatella uuden rakentamista, kun myöskin rakennustavaroiden hinta on noussut valtavasti, arvioi Arja Joelsson.

Asunnon myyminen voi viedä enemmän aikaa

Tilanne vaihtelee kuitenkin alueittain erilaisilla asuntomarkkinoilla. Svensk mäklarstatistik -tilastojen mukaan voimakkaimmillaan lasku on ollut suur-Tukholman alueella. Joelsson taas huomauttaa, että Norrtäljessa asuu paljon vanhempaa ruotsinsuomalaista väkeä, jonka myymät omakotitalot ovat jo velattomia. Niihin viitekoron nousu ei oikeastaan vaikuta, toteaa Joelsson.

Vaikka myyjien kannattaa valmistautua, että kauppa vie entistä pidemmän aikaa, Joelsson uskoo, että ostajia löytyy kuitenkin.

– Talouden tilanne ei ole niin paha ollenkaan, kuin vuonna 2008. Myynti jatkuu, ihmiset lainaavat ja ovat saaneet pitää työpaikkansa, sanoo Joelsson.