Viranomaisyhteistyö helpottuu yli rajojen

Uudistuksen tavoitteena on, että yhteistyö rajan yli toimii tulevaisuudessa nykyistä nopeammmin.

Uudistuksen myötä esimerkiksi pohjoisessa hätään joutunut saa apua lähimmältä viranomaiselta, riippumatta siitä kummalla puolella rajaa lähin ambulanssi sattuu olemaan.

Ruotsin hallitus on antanut Yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirastolle valtuudet sopia Suomen tulli- poliisi- ja pelastuslaitoksen kanssa sopimus, joka helpottaa yhteistyötä erityyppisissä hälytystehtävissä.

– Suomen ja Ruotsin hälytyshenkilöstöllä on samankaltaiset sääolot ja maastot. Molemmilla mailla on suuria metsiä, harvaanasuttuja alueita ja tuntureita, jolloin on erityisen tärkeää, että apua voi saada lähimmiltä yksiköiltä, Yhteiskuntasuojelu- ja valmiusvirasto MSB:n toiminnanjohtaja Minna Nyman kertoo.