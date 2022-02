Kronlöfillä oli hymy huulessa, kun hän jätti gaalan palkinto kädessä.

– Tuntuu tosi hyvältä. Olen tosi iloinen, ylpeä ja kiitollinen.

Hänelle palkinto on tunnustus siitä, että hän kuuluu ruotsinsuomalaiseen ryhmään.

– Se on suuri ryhmä ihmisiä, meitä on vaikka minkälaisia. Se että meidän kulttuuria edistetään, ja että tämä on elävä kulttuuri, tarkoittaa tosi paljon.