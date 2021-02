Vuoden professori Juhani Knuuti: ”Samanaikaisuus ei ole osoitus syy-seuraussuhteesta”

Suhtautuminen uusiin koronarokotteisiin on sekä Ruotsissa että Suomessa muuttunut myönteisemmäksi, kun tieto rokotteista on lisääntynyt. Mutta yhä reilut kymmenen prosenttia väestöstä molemmissa maissa aikoo joko varmasti tai melko varmasti kieltäytyä rokotteesta.

Tammikuussa on myös raportoitu, että jopa 40 prosenttia Ruotsin vanhainkotien hoitohenkilökunnasta suhtautuu kielteisesti koronarokotuksiin.

Mitä mieltä on tutkija?

Professori Juhani Knuuti toimii Turun yliopistossa, ja hänet tunnetaan Suomessa tieteen ja tutkimuksen puolestapuhujana. Knuuti sanoo ymmärtävänsä rokoteskeptikkoja, joilla on perusteltu syy epäröintiin, kuten sikainfluenssarokotteesta aiheutunut narkolepsia. Mutta hän muistuttaa tilanteen olevan nyt kovin erilainen kuin silloin. Esimerkiksi sairastuneita on paljon enemmän, ja se merkitsee sitä, että lääketieteellinen tutkimustyö on helpompaa.

Heikommin perustein rokotteisiin negatiivisesti suhtautuvat eivät saa hänen sympatioitaan:

– Se on niinkuin tällaista perinteistä herravihaa, jossa kaikkia auktoriteetteja vastaan taistellaan. Koetaan, että rokotus olisi joku vallankäytön väline.

Myös rokotusta seuraavien terveyteen liittyvien reaktioiden analysoinnissa tulee pitää jäitä hatussa, sillä rokotteen ottaneen sairastuminen ei välttämättä liity millään tapaa otettuun rokotteeseen:

– Samanaikaisuus ei ole osoitus syy-seuraussuhteesta, Knuuti muistuttaa.

Katso video yllä, jossa professori Juhani Knuutin koko haastattelu.