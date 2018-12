Vuoden ruotsinsuomalaiset – Voittajat

Vuoden Ruotsinsuomalainen

Janina Orlov

SVT Foto: SVT

Kääntäjä Janina Orlov on antanut monelle kansainvälisestikin kuuluisalle suomalaiskirjailijalla ruotsalaisen äänen ja elämän. Hän on kääntänyt useita lastenkirjoja sekä muun muassa Sofi Oksasen, Rosa Liksomin ja Sirpa Kähkösen kirjoja suomeksi. Kääntäminen on kuin paritanssia sanoo Janina Orlov, ja svengiä löytyy hänen kääntämistään kirjoista.

Vuoden Nuori Ruotsinsuomalainen

Daniel Ståhl

Daniel Ståhl. Foto: Jonathan Sseruwagi / SVT

Kolmena peräkkäisenä vuotena maailman parhaimmaksi kiekonheittäjäksi listattu Daniel Ståhlin palkintokaapissa kimmeltää monta mitalia arvokisoista, tuorein on tänä vuonna EM-hopea ja viime vuodelta MM-hopea. Hän kiertää ympäri maailmaa ja, kun kisat ovat Suomessa, niin sielläpä on monella ihmettelemistä.

Arjen sankari

Marja Leena Paanen

Marja-Leena Paananen. Foto: SVT

Kramforsin Suomi-seuran puheenjohtaja Marja-Leena Paananen voisi hyvinkin tituleerata itseään Ruotsin mestariksi, kun kyse on sinnikkäästä taistelusta suomen kielen hallintoalueeseen liittymisestä. Hän taisteli miltei kymmenen vuotta, jotta hänen kotikuntansa lähettäisi hakemuksen hallintoalueeseen liittymisestä. Viime keväänä se vihdoinkin tapahtui.

Ajatus suomenkielisten auttamisesta heräsi jo 1980-luvun puolivälissä, kun Marja-Leena Paananen työskenteli Kramforsin tulkkitoimistossa.