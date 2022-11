Entistä useampi ruotsalainen opiskelee Suomessa – maa silti vasta sijalla 18

– Monella ruotsalaisella on suomalaisia taustajuuria, niin se voi olla tekijä, mikä saa heitä hakemaan Suomeen opiskelemaan. Osa ruotsalasista opiskelijoista tulee myös kielen takia, sanoo opetusneuvos Jukka Haapamäki Suomen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Suomi sijalla 18

Vaikka useampaa ruotsalaista kiinnostaa Suomessa opiskeleminen, vaihtoehto on silti harvinainen ruotsalaiselle opiskelijalle. CSN:n tilastojen mukaan Suomi on sijalla 18 ruotsalaisten suosimista opiskelumaista. Tämä perustuu siihen, kuinka monelle CSN on maksanut tukea ulkomailla opiskeluun eri maissa.

Katso videolla miksi opiskelijat Jens-Antti Andersen ja Aina Bexell valitsee opiskella Suomessa. Koko 15 minuter från Uutiset jakso aiheesta löytyy myös SVT Play -sovelluksesta.