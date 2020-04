Yhä useampi suomen opiskelija on vasta-alkaja yliopiston kursseilla

Martin Övelius on yksi noin sadasta aktiivisesta opiskelijasta Tukholman yliopiston suomen kielen kursseilla lukuvuoden aikana. Hänellä on perhetaustaa Suomessa.

– Oikeastaan hauskinta on, kun tuntee kulttuuriin ja historiaan liittyviä asioita. Kirjoissa ja kursseilla tulevat esille esimerkiksi saunominen tai kesämökkeily, Övelius sanoo.

”Porukassa myös kielinörttejä”

Vasta-alkajien määrän kerrotaan kasvaneen vuosi vuodelta ainakin Tukholman yliopiston suomen kursseilla.

– Selvästi suurin ryhmä on niitä, joilla on suomalaista taustaa: esimerkiksi puoliso tai muu henkilökohtainen yhteys. Lisäksi porukassa on aina kielinörttejä, jotka näkevät mielenkiintoisen kielen ja haluavat sen oppia, sanoo opintorehtori Laura Lunnevuori.

Opettajan pätevyys tähtäimessä

Hannele Holmberg työskentelee jo äidinkielen opettajana suomen kielessä. Hän haluaa yliopisto-opinnoilla parantaa kielellistä osaamistaan sekä saada opettajan pätevyyden.

– En tuntisi olevani läheskään yhtä pätevä opettajan hommissa ilman näitä tarvittavia opintoja. Kielestä on varmasti hyvä tietääkin jotain, jos sitä aikoo opettaa, Holmberg sanoo.