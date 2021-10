Yhdeksän rajakuntaa aloittaa poliisiyhteistyön

Yksi on kieli: Suomen laki on olemassa ruotsiksi, mutta Ruotsin lainsäädäntöä on pitänyt kääntää suomeksi. Lisäksi suomenkieliset poliisit ovat opetelleet ruotsia ja päinvastoin. Tornionlaaksosta kotoisin olevat ovat voineet käyttää meänkieltä yhteisenä kielenä. Lainsäädännön eroissa on myös ollut opettelemista. Eroja on esimerkiksi rangaistuskäytännöissä sekä teknisen ja taktisen poliisitutkinnan normeissa.

Uusi yhteistyösopimus kattaa Ruotsin puolella Haaparannan, Kiirunan Pajalan ja Övertorneån kunnat. Suomesta mukana ovat Tornio, Ylitornio, Enontekiö, Muonio ja Pello.

Ruotsin ja Suomen yhteistyö on Euroopassa harvinaista. Tanskan ja Ruotsin poliiseilla on erityisvaltuudet Juutinrauman sillalla. Virossa ja Latviassa suunnitellaan poliisiyhteistyötä, ja näissä maissa Tornionjokilaakson hanke herättää kiinnostusta.