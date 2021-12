Yli 100 kätilöä irtisanoutunut: ”Raja on saavutettu, nyt riittää”

Tilanne synnytysosastoilla on kestämätön, sanoo Ruotsin kätilöjen ammattiliiton puheenjohtaja Eva Nordlund. Foto: SVT

Tukholmassa yli 100 kätilöä on irtisanoutunut synnytyshoidosta tänä vuonna korkean työtaakan vuoksi. Ruotsin kätilöjen ammattiliiton puheenjohtajan mukaan, suurin syy tähän on, että synnytysosastoilla on liian vähän hoitajia suhteessa synnyttäjien määrään.