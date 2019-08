Yli 200 lasta opettanut Aulikki Lahtela eläkkeelle: ”Oppilaiden vuoksi tulin”

Yli 20 vuotta Husbygårdsskolanissa opettanut Aulikki Lahtela jäi eläkkeelle kesän alussa.

Hankaluuksista huolimatta lähiöissä opettaminen jätti Lahtelalle lämpimät muistot. Kaipaamaan hän jää erityisesti oppilaita:

– Kouluun tulinkin aina oppilaiden vuoksi. Olen yrittänyt saada heitä menemään eteenpäin ja edistymään, motivoitumaan ja hankkimaan jonkinlaisen työn, Lahtela kertoo.

”Kuulun näille alueille”

Aulikin mielestä monella on väärä kuva siitä, minkälaista Husbyn kouluissa oikeasti on.

– Ihmisillä on sellaisia ihmeellisiä ennakkoluuloja: että oppilaat täällä eivät halua opiskella, että tämä on vaarallinen alue... Onhan täällä tietysti asioita joita tapahtuu, mutta niin on muuallakin. Minä olen ainaki tuntenut, että jollain tavalla kuulun näille alueille, Tenstaan ja tänne, Lahtela sanoo.

Entisiä oppilaita tulee vastaan jatkuvasti. Aulikin mielestä hyvä opettaja luo oppilaaseen vahvan yhteyden, joka säilyy vielä vuosienkin jälkeen.

– Minulle kaikki oppilaat ovat olleet erityisiä, jotka olen tuntenut. Ja niitä on suurinpiirtein yli kaksistataa täällä Husbyssä.