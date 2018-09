Ystävänsä murhasta tuomittu Esa Teittinen vapautettiin

Esa Teittisen väitettiin hukuttaneen ystävänsä kylpyammesseen Solnassa. Tänään Svean hovioikeus totesi hänet syyttömäksi, tosin kaksi lautamiestä oli eri mieltä ja päätös tehtiin osin todisteiden puutteessa. Syyttäjän päätodistajan kertomus on muuttunut monta kertaa eivätkä oikeuslääkärit ole voineet pitävästi osoittaa vainajan kuolleen hukuttamalla.

Viidentoista vuoden tuomiostaan Teittinen ehti istua kahdeksan vuotta. Nyt hän pohtii asainajajansa Marko Tuhkasen kanssa korvausvaatimuksia.

–Normaalisti tälläinen on 12-14 miljoonaa, jos katsotaan vaan aikaa. Me tullaan näyttämään minkä takia Teittinen tuomittiin, että se oli polliisin syy. Ja sen takia me vaaditaan korkeampi korvaus, mitä normaalisti tulee tälläisistä asioista. Vielä en kuitenkaan voi kertoa summaa, Teittisen asianajaja Marko Tuhkanen sanoo.

Korvausten suuruudesta, ainakin osin, riippuvat myös Teittisen tulevaisuuden suunnitelmat. Ensin hän käy vanhempiensa haudallaa Suomessa. Sen jälkeen hän saattaa karistaa Ruotsin tomut jaloistaan lopullisesti.

– Olen aiemmin purjehtinut pitkän matkan ja nyt on suunnitelmat samanlaiset, että lähteä merille. Katsotaan nyt päivä kerrallaan. Mä olen jo sen ikäinen, että olen nyt työelämäni tehnyt ja nyt pitää nauttia elämästä, Teittinen suunnittelee.