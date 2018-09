Centerpartiet håller ställningarna i Mönsterås

Efter att Roland Åkesson (C) slutat som kommunalråd i Mönsterås efter drygt 30 år var andra partier sugna på att plocka röster från C. Men när distrikten är räknade i kommunen behåller C sitt fäste i Mönsterås, de tappar visserligen 1,7 procentenheter men hamnar på 39,1 procent. Kommunalrådet i Mönsterås Anders Johansson (C) är nöjd under valkvällen.

– Just nu känns det jättebra. Vi har sett färdiga resultat i riksdagsvalet och går framåt och vi ser att vi håller ställningarna bra på kommunsidan. Det känns kanon att vara centerpartist i Mönsterås just nu, säger Anders Johansson till SVT.

Överraskad

Han funderade över hur det skulle bli att efterträda Roland Åkesson som kommunalråd.

– Det var stort att efterträda en legendar och jag insåg vilken fallhöjd det fanns i det här uppdraget, men just nu är jag nöjd med hur det har gått. Det är klart att jag har funderat över resultatet och funderat på hur det skulle bli och jag är överraskad av resultatet.

Vill till landstinget

Det är 1,5 år sedan Roland Åkesson slutade som kommunalråd, men han har inte lämnat politiken helt utan kandiderar till landstinget som fritidspolitiker.

– De flesta i behov av sjukvård är äldre, säger Roland Åkesson (C) som under kvällen i Mönsterås delade ut blommor och choklad till valarbetare där C var i segerstämning.