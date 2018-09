De avgör om din röst blir godkänd

– Det här är kul. Nyss såg jag en lapp där det stod ”all you need is love” men den blir ju ogiltig så klart, säger förstagångsräknaren Sofia Lennartsson med ett stort leende.

Enligt siffror från valnatten så har antalet ogiltiga röster ökat markant det här valet. Nästan 25 000 röster preliminärt bedömts som ogiltiga, 2014 handlade det om 15 000.

Bara föranmälda partier godkänns

Varför det har blivit så har den ansvarige för rösträkningen Leif Nyberin inget tydligt svar på men en nyhet i år är att alla partier måste föranmäla sig för att kunna delta. Detta innebär att röster på icke registerade partier av typ Kalle Anka-partiet räknas som ogiltiga till skillnad från förra valet.

– Det kan vara en av förklaringarna, säger Leif Nyberin, rättschef på Länsstyrelsen.

Många omprövas

En handskriven lapp som hamnade i ogiltiga på valnatten blir nu godkänd av valgranskarna.

Men bedömningen från valnatten är bara preliminär. De allra flesta röster som sorterats bort då förklaras giltiga i nästa räkning. En sådan är en egenhändigt tecknad lapp för Sverigedemokraterna med en anteckning längst ner ”från ogiltiga”.

– Den här bedömer vi som giltig, säger Karin Olsson från Länsstyrelsen.

Karin Olsson upplever inte det som att det är fler ogiltiga i år.

– Nu har vi bara räknat en liten del men än så länge är det inte många.

Räkningen började igår och man siktar på att vara färdig med riksdagsvalet på fredag. Sedan räknas kommunalvalet som kan bli klart i mitten på nästa vecka, och sist räknas landstingsrösterna.