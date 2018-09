Johan har koll på din röst – basar över 700 kollegor på valdagen

Bara några meter från valstugorna på Stortorget i Örebro, inne i rådhuset, pågår förberedelserna inför valet i källaren. Johan Hellsten är ansvarig för valet i kommunen och gör ett besök där nere för att se att allt fortlöper enligt plan.

– Det är tillslutet och det är endast behöriga som får vara här, berättar han medan vi passerar flera låsta dörrar.

Svettigt jobb

I ett av utrymmena längst in står en fläkt och surrar för att röra om i den stillastående, varma luften, som dröjt sig kvar efter sommaren.

Buntar med tusentals röstsedlar, gröna skärmar, plomberingsutrustning, skyltar och lådvis med material fylller lokalerna. Fyra medarbetare plockar systematiskt med sakerna.

– Här räknar vi upp partivalsedlar och sedan kommer vi att duka upp annat material så att det kommer att vara fullt på bänkarna. Sedan packar vi ett distrikt åt gången tills vi är klara med alla 86. Veckan före valdagen kommer sedan iordningställaren och hämtar ut allt material, säger Johan.

Stabilt system

Några praktiska frågor reds ut med kollegorna innan det är dags för en rask promenad till en av förtidsröstningslokalerna i Vågengallerian. På vägen berättar han om fördelen med det till synes ålderdomliga systemet med valsedlar, kuvert, röstlängder, penna och linjal.

– Om alla stödsystem som vi har går ner så kan vi alltid återvända till våra valsedlar och räkna om rösterna, säger han.

Ökad vaksamhet

Men trots ett säkert förfarande finns befogad oro för att årets val kan störas av krafter som vill störa demokratiska processer, menar Johan. Han pekar på de val som nyligen genomförts i Europa och USA där yttre påverkan konstaterats.

– Vi räknar med att det finns. Men det är inget vi hittills kan se.

Hur skulle en sådan påverkan kunna se ut?

– Det skulle kunna vara ren desinformation om hur det går till att rösta. Var man hittar lokaler, eller inte hittar lokaler eller när de stänger, berättar han.

Många goda krafter

Men den personal han basar över innan, under och efter valdagen litar han på. Just nu är ett hundratal engagerade i förtidsröstningen och under valdagen kommer 700 personer ställa upp för att medborgarna skall kunna lägga sin röst.

– Det är många goda krafter och vi har inga problem att rekrytera. Det här är ju en hörnsten i vår demokrati, så det är ett oerhört viktigt arbete, säger Johan Hellsten.